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Vinicius Junior’un Flamengo’yla Son Maçı

Vinicius Junior, Real Madrid’e transferi açıklandıktan sonra altyapısından yetiştiği Flamengo’yla son maçına Mayıs 2018’de çıktı. Brezilya’nın unlu Maracanã Stadı’nda Paraná ile karşılaşan Flamengo, genç oyuncularını 2-0'lık galibiyetle uğurladılar.

06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21

, 'e transferi açıklandıktan sonra altyapısından yetiştiği Flamengo'yla son maçına Mayıs 2018'de çıktı. Brezilya'nın unlu Maracanã Stadı'nda Paraná ile karşılaşan Flamengo, genç oyuncularını 2-0'lık galibiyetle uğurladılar.

Kaynak: Dugout

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