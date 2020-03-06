Vinicius Junior’un Flamengo’yla Son Maçı
Vinicius Junior, Real Madrid’e transferi açıklandıktan sonra altyapısından yetiştiği Flamengo’yla son maçına Mayıs 2018’de çıktı. Brezilya’nın unlu Maracanã Stadı’nda Paraná ile karşılaşan Flamengo, genç oyuncularını 2-0'lık galibiyetle uğurladılar.
06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21
Vinicius Junior, Real Madrid'e transferi açıklandıktan sonra altyapısından yetiştiği Flamengo'yla son maçına Mayıs 2018'de çıktı. Brezilya'nın unlu Maracanã Stadı'nda Paraná ile karşılaşan Flamengo, genç oyuncularını 2-0'lık galibiyetle uğurladılar.
Kaynak: Dugout