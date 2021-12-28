Vinicius Jr.'un Real Madrid ile Muhteşem 2021 Yılı - Haberler Spor
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Vinicius Jr.'un Real Madrid ile Muhteşem 2021 Yılı

Dugout - Haberler | Spor

Vinicius Jr. Real Madrid formasıyla harika bir 2021 yılı geçirdi. Brezilyalı oyuncu toplamda 54 maça çıktı 28 gole katkıda bulunan Vinicius Jr, 15 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladı. Gelin yakından göz atalım.

Vinicius Jr. Real Madrid formasıyla harika bir 2021 yılı geçirdi. Brezilyalı oyuncu toplamda 54 maça çıktı 28 gole katkıda bulunan Vinicius Jr, 15 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladı. Gelin yakından göz atalım.

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