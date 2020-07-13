Vinicius Júnior'ın Real Madrid Forması ile En İyi Anları 20 Temmuz 2000 yılında doğan Vinicius Jr., Real Madrid ile ikinci sezonunu tamamlamak üzere. Eylül 2018'de Atlético karşısında ilk maçına çıkan Vinicius, 67 kez forma giydi, 9 gol attı ve 10 asist yaptı. Şimdiye kadar 1 Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Gelin en iyi anlarına göz atalım.

20 Temmuz 2000 yılında doğan Vinicius Jr., Real Madrid ile ikinci sezonunu tamamlamak üzere. Eylül 2018'de Atlético karşısında ilk maçına çıkan Vinicius, 67 kez forma giydi, 9 gol attı ve 10 asist yaptı. Şimdiye kadar 1 Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Gelin en iyi anlarına göz atalım. Kaynak: Dugout