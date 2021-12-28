VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ - Haberler
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VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatının şantiyesinde vinçten tünele düşen operatör Nail Tor (45), yaşamını yitirdi.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatının şantiyesinde vinçten tünele düşen operatör Nail Tor (45), yaşamını yitirdi.

Olay, dün Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi'ndeki metro inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Vinçte çalışan operatör Nail Tor, çimento aktarımı yaptığı sırada borunun çarpması sonucu dengesini kaybedip, tünele düştü. 60 metre yükseklikten düşen Tor, hayatını kaybetti. Nail Tor'un cesedi morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

VİNÇTEN METRO TÜNELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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