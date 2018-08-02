Vinçten Kopan Demir Parçasının Başına Düştüğü İşçi Feci Şekilde Öldü
Gaziantep’te inşaat çalışması sırasından vinçten düşen demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören’in (35) başına düştü.
Gaziantep'te inşaat çalışması sırasından vinçten düşen demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören'in (35) başına düştü. Demir parçasının başına düştüğü işçi hayatını kaybetti.
Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde bulunan, bir inşaata ait şantiye alanında çalışma esnasında, mobil vinçten kopan bir demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören'in üzerine düştü. İnşaat işçisi Mehmet Ören olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
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