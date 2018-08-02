Vinçten Kopan Demir Başına Düşen İşçi Öldü

Gaziantep'te inşaat çalışması sırasından vinçten düşen demir parçası, bir inşaat işçisinin başına düştü. Demir parçasının başına düştüğü işçi hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde bulunan, bir inşaata ait şantiye alanında çalışma esnasında, mobil vinçten kopan bir demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören'in üzerine düştü. İnşaat işçisi Mehmet Ören olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bulut/İHA)