Vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - DİYARBAKIR
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Vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

28.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:52

Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki inşaatta vinç sepetine binerek boya yapan Osman ve Yavuz Ataş zemine düştü.

İşçilerden Osman Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yavuz Ataş, 112 Acil Servis ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - DİYARBAKIR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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