Vinçten düşen demir kolunun altında kalan işçi yaralandı

Hatay'da şantiyede çalışan işçinin üzerine vincin taşıdığı demir kolon düştü. Dakikalar süren çalışmayla demir kolonun altından kurtarılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Antakya kent merkezinde bulunan İnelsan firmasına ait şantiyede yaşandı. Şantiyede çalışan H. K. üzerine çalıştığı esnada vincin taşıdığı demir kolon düştü. Demir kolonun üzerine düşmesiyle işçi ağır yaralandı. Kazayı gören mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve işçilerin çalışmasıyla demir kolon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kurtarılan H.K. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı