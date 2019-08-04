Vinçteki elektrik akımına kapıldığı iddia edilen kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, vinçteki elektrik akımına kapıldığı ileri sürülen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Hatay semtinde, taşımacılık işiyle uğraşan K.T, bir evden eşyaları taşımak için asansör düzeneği kurdu.

Vinçteki elektrik akımına kapıldığı öne sürülen K.T, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

K.T, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA