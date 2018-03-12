Vinçte 6 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
ADANA'da polis yol kontrolü yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurduğu vince gizlenmiş 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
ADANA'da polis yol kontrolü yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurduğu vince gizlenmiş 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri vinci durdurdu. Yapılan aramalarda vincin alt bölümünde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis vinç operatörünü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana