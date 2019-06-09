Vinçli kamyonet sünnet arabası oldu
Samsun'un Havza ilçesinde bir kişi iş yerinde kullandığı vinçli kamyoneti oğullarının sünnet arabası yaptı.
Samsun'un Havza ilçesinde bir kişi iş yerinde kullandığı vinçli kamyoneti oğullarının sünnet arabası yaptı.
Yeni Mescit Mahallesi'nde, Cemil Değirmenci'nin, oğulları Enes ve Talha'nın sünnet düğünleri için iş yerinde tarım makinelerinin nakliyesinde kullandığı vinçli kamyoneti sünnet arabası yapması renkli görüntü oluşturdu.
Aracın kasasına taht kurdurtan Değirmenci, etrafını ise balon ve kurdelalarla süsletti. Daha sonra ilçede diğer araçlarla konvoy oluşturuldu.
Değirmenci, oğullarının sünnetinde farklı ve güzel bir anı olması için vinçli kamyoneti sünnet arabası yaptıklarını söyledi.
Kaynak: AA
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