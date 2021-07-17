VİNÇLE TANKER ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLA KURTULDULAR
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VİNÇLE TANKER ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLA KURTULDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de tünel içinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil, çarptığı akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı.

ARTVİN'de tünel içinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil, çarptığı akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişinin hafif sıyrıkla atlattığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, sabah saatlerinde Artvin- Yusufeli karayolu üzerindeki Deriner Tüneli'nde meydana geldi. Erzurum istikametinden Artvin yönüne seyir halinde olan Ö.B. (29) yönetimindeki 25 EF 485 plakalı otomobil, tünel içerisinde sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen akaryakıt yüklü tankere çarpıp, solladığı vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü ile yanındaki 2 kişi, kazayı hafif sıyrıkla atlattı. Kaza anı da tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; sürüsünün sollama yaptığı otomobilin, önce karşı yönden gelen tankere, ardından da vinçe çarptığı, araçtan kopan parçların yola savrulduğu görülüyor.

VİNÇLE TANKER ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLA KURTULDULAR
VİNÇLE TANKER ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLA KURTULDULAR
VİNÇLE TANKER ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLA KURTULDULAR
VİNÇLE TANKER ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLA KURTULDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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