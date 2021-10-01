BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da refüjde bulunan ağaçta bir gün boyunca mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında ağaçtan atlayarak kaçtı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da refüjde bulunan ağaçta bir gün boyunca mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında ağaçtan atlayarak kaçtı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki refüjde bulunan ağaca bir sokak kedisi çıktı. Kedi daha sonra çıktığı ağaçtan geri inemedi. Mahsur kalan hayvanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri vinçle gelerek mahsur kalan kediyi ağacın tepesinden indirmek için çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya ulaşan itfaiye erleri, uzun süre kediyi elleriyle tutmaya çalıştı. Bu sırada korkan kedi, bir anda ağaçtan aşağıya indi ve koşarak gözden kayboldu.

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI

BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Gülben Ergen
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Binali Yıldırım Güzel Sözler Şans Oyunları Memduh Büyükkılıç Münir Karaloğlu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:14:47. #1.12#