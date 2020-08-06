Vincin sepetinde hayatının dehşetini yaşadı
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Vincin sepetinde hayatının dehşetini yaşadı

Vincin sepetinde hayatının dehşetini yaşadı Arkadaşı gözünün önünde metrelerce aşağıya düşerek öldü 26 yaşındaki Burak'ın öldüğü 6.

06.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:04

Vincin sepetinde hayatının dehşetini yaşadı

Arkadaşı gözünün önünde metrelerce aşağıya düşerek öldü

26 yaşındaki Burak'ın öldüğü 6. kattaki vinç dehşetini İHA'ya anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinde iki gencin, Deva Partisi İl Başkanlığı'na ait cama kaplama yaptıkları sırada çıktıkları vincin sepeti kırıldı. 26 yaşındaki genç, 6. kattan aşağıya düşerek öldü. Sepetteki dehşet anlarını yaşayan arkadaşı ise o anları İHA'ya anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 26 yaşındaki Burak Ataman ve 24 yaşındaki İlyas Ataman, Deva Partisi İl Başkanlığı'nın bulunduğu kata vinç ile çıkarak cama kaplama yapmaya başladı. Bu sırada vincin sepetinin bağlı olduğu hidrolik çubuk koptu. Kopmanın etkisiyle sepette ayakta bulunan Burak Çavdar hızla 6. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Çavdar için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Sepette oturan 24 yaşındaki İlyas Ataman'ın ise çarpmanın etkisiyle ayağı kırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Çavdar ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlyas Ataman ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dehşet anlarını böyle anlattı

Burak Çavdar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Zonguldak Merkez İlçeye bağlı Olukyanı köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Olayın şokunu halen atlatamayan İlyas Ataman ise güçlükle ayakta durabildi. Ayağı alçıya alınan Ataman, dehşet anlarını böyle anlattı:

"Bir cephesini bitirdik. Sonra yan cepheye geçtik. Vinci kaldırdık. Bom yetmedi. Ondan sonra geri alalım dedik. Tam geri alırken bomun hidrolik çubuğu üstten koptu. Kopmasıyla birlikte üstündeki kasa aşağıya vurdu. Ben oturuyordum. Burak ağabey de ayaktaydı. Vurmanın etkisiyle direk aşağıya düştü. Ben kasada oturuyordum. Sonra makine direk aşağıya vurdu. Ben de o arada yaralandım. Tam olarak söyleyeyim. 6. katın tam oradaydık. Parti binasının tam orada oldu. Camın en sonundaydık. 6 metre olmasının imkanı yok. Binanın yüksekliği belli. Tam geri çekerken orada birinci camda düştü. Biz sepette iki kişiydik. Ayak kırık. Kafamda yara var. Ben o arada sepetteydim."

Öte yandan bazı yerel gazetelere açıklamada bulunan vinç yetkilisi H.K. ise sepetin 6. katta değil 6 metre yükseklikte bulunduğunu iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Vincin sepetinde hayatının dehşetini yaşadı

Kaynak: İHA

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