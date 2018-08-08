Vincin Devrildiği Kaza Kamerada

Kilis'te midibüsün vatandaşa çarpması ile vincin devrilmesi saniye saniye şehir güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan midibüs kadını sürükledi. Kazada ağır yaralanan kadın Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kazada ise seyir halindeki vinç viraja girdiği esnada üzerindeki demirin savrulması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kaza da şehir güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS