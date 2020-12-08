Vincin çarptığı otomobilde ölen anne ve oğlu, toprağa verildi

SAMSUN'da freni boşalan vincin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Fatma Çay (51) ile oğlu Serkan Çay (29), gözyaşlarıyla torağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs ilçesi Çetirlipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Freni boşaldığı belirtilen E.Ç. yönetimindeki 55 K 5087 plakalı vinç, karşı yönden gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ile Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobile çarptı. Kazada demir yığınına dönüşen otomobilin sürücü Serkan Çay ve annesi Fatma Çay yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Z.G. ise ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Servis'ine kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan vinç sürücüsü E.Ç., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNE VE OĞLU UĞURLANDI

Fatma Çay ile oğlu Serkan Çay'ın cenazeleri, ilçenin Çepinler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kılınan cenaze namazının ardından Çepinler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Eşini ve oğlunu kaybeden Mustafa Çay, cenazede taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA