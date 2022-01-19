Vincin çarptığı kadın hayatını kaybetti

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karayolu kenarında yürürken vincin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Muğla- Fethiye karayolu Yangı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyerek evine gitmekte olan Songül İnci'ye (56) R.U. yönetimindeki vinç çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Songül İnci sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamadı. Songül İnci'nin vefatı ilçede üzüntüye neden oldu.

Olaydan sonra vinç operatörü R.U. jandarmalar tarafından gözaltına alınırken Songül İnci, Köyceğiz Zeytinalanı Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MUĞLA

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