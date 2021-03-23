Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

23.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:30
Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.             

Akçakale Gu¨mru¨k Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Adli Kolluk Gu¨mru¨k Muhafaza ekiplerince Suriye'den sınır kapısına getirilen 2 vinçte arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş bölmede, 640 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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