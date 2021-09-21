Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Balotelli'yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, " Balotelli'yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile son dakikada attığı golle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana ekibini İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Balotelli'nin attığı golün ardından skorun 3-3'e geleceğine inandığını ifade eden Montella, "Derli toplu kalmaya çalıştığımız bir ilk yarı oldu. İlk 2 golde şans bizden yana değildi. Özellikle 2'nci gol çok farklı geldi. İlk yarıdaki oyun maçın haber cisiydi. Alanları kapatan bir takım olmak istedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Son pasları atamadığımız pozisyonlar oldu. Farklı bir sonuçla da gidebilirdik. Vargas'ın güzel golü takımı ateşledi. İkinci yarı da başladığımız aynı çizgide gidiyorduk. Orada maça sarıldık. Attığımız son golde de takımın çabası ve fedakarlığıyla oldu. Şu ana kadar kat ettiğimiz yolu beğendiğimi söyleyebilirim. Oyuncularım öğrenmeye açık. Biz de onlara yol göstermeye çalışıyoruz. İlk haftamız travma ile geçti. Son 10 gündeki gelişmeleri mutlu şekilde takip ediyoruz. Balotelli'yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı. Anacak tabii ki doğru değil" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
Vincenzo Montella: 'Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı'

Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı"

 Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

 Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok

Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:30:38. #1.17#