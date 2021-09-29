SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdikCan ÇELİK / ADANA,(DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz hafta kazandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Genel olarak baktığımızda iyi maç iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.

GAZİANTEP (DHA) - SPOR Vincenzo Montella : İyi bir performans gösterdik

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz hafta kazandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Genel olarak baktığımızda iyi maç iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Maçın kritik anlarında da biraz şanslıydık, İtalyaca da bir terim var. Şans her zaman cesaretli olan insanların yanındadır? dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8'nci haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mavi lacivertlilerin teknik direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan ve 4-0 galip geldikleri Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

"DIŞARIDA KALAN FUTBOLCUNUN DA MAÇA GİRER GİRMEZ ETKİSİNİ GÖSTERMESİ LAZIM"

Genel olarak iyi bir performans sergilediklerini söyleyen İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Maçın kritik anlarında da birazcık şanslıydık. İtalyancada bir terim var, şans her zaman cesaretli olan insanların yanındadır. O yüzden sonunda baktığınızda güzel bir sonuç aldığımız için çok mutluyuz. Oyuna giren futbolcularımızı katkıda bulundukları performans için çok mutluyum. Çünkü baktığınızda böyle kaliteli futbolculara sahip olmak her takımın istediği bir şey. Dışarıda kalan futbolcunun da maça girer girmez etkisini göstermesi lazım. Çünkü fiziksel ve zihinsel olarak daha dinlenmiş oluyor. Girdiklerinde katkıda da bulunca herkes çok mutlu oluyor. İzzet'in oyuna girişi hak ettiği bir giriş oldu. Baktığınızda çok genç futbolcumuz var ama herkes çok çalışıyor. Her zaman öğrenmeye hevesli. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum."

Adana Demirsporlu futbolcu Sinan Kurt ise "Son 3 maçta iyi puanlar topladık. Önümüzde Antalya maçı var. O maçı da kazanmak için çalışmalara devam ediyoruz. Takımda bir aile atmosferi var. Bu da maçlara yansıyor" dedi.

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik

SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Mustafa Keser
Spor Balotelli Umut Meraş Mehmet Topal Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Vincenzo Montella: İyi bir performans gösterdik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:06:12. #1.17#