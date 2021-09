GAZİANTEP (DHA) - SPOR Vincenzo Montella : İyi bir performans gösterdik

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz hafta kazandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Genel olarak baktığımızda iyi maç iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Maçın kritik anlarında da biraz şanslıydık, İtalyaca da bir terim var. Şans her zaman cesaretli olan insanların yanındadır? dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8'nci haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mavi lacivertlilerin teknik direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan ve 4-0 galip geldikleri Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

"DIŞARIDA KALAN FUTBOLCUNUN DA MAÇA GİRER GİRMEZ ETKİSİNİ GÖSTERMESİ LAZIM"

Genel olarak iyi bir performans sergilediklerini söyleyen İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Maçın kritik anlarında da birazcık şanslıydık. İtalyancada bir terim var, şans her zaman cesaretli olan insanların yanındadır. O yüzden sonunda baktığınızda güzel bir sonuç aldığımız için çok mutluyuz. Oyuna giren futbolcularımızı katkıda bulundukları performans için çok mutluyum. Çünkü baktığınızda böyle kaliteli futbolculara sahip olmak her takımın istediği bir şey. Dışarıda kalan futbolcunun da maça girer girmez etkisini göstermesi lazım. Çünkü fiziksel ve zihinsel olarak daha dinlenmiş oluyor. Girdiklerinde katkıda da bulunca herkes çok mutlu oluyor. İzzet'in oyuna girişi hak ettiği bir giriş oldu. Baktığınızda çok genç futbolcumuz var ama herkes çok çalışıyor. Her zaman öğrenmeye hevesli. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum."

Adana Demirsporlu futbolcu Sinan Kurt ise "Son 3 maçta iyi puanlar topladık. Önümüzde Antalya maçı var. O maçı da kazanmak için çalışmalara devam ediyoruz. Takımda bir aile atmosferi var. Bu da maçlara yansıyor" dedi.