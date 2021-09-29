Vincenzo Montella: 'Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik' - Haberler Spor
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Vincenzo Montella: "Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik"

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | Spor

- Vincenzo Montella: "Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik" Adana Demirspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta oynadıkları Gaziantep...

GAZİANTEP (İHA) - - Vincenzo Montella : "Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik"

Adana Demirspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta oynadıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili, "Maçın kritik anlarında biraz şanslıydık, İtalyancada bir terim var; şans her zaman cesaretli olan insanların yanındadır" dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor tesislerinde başlayan antrenman, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman Antalyaspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

"Güzel sonuç aldığımız için çok mutluyuz"

Antrenman öncesinden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Montella, geçen haftaki Gaziantep FK galibiyetini değerlendirerek, "Genel olarak baktığımızda iyi maç, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki şunu da söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Maçın kritik anlarında da birazcık şanslıydık. İtalyancada bir terim var; şans her zaman cesaretli olan insanların yanındadır. O yüzden sonunda baktığınızda güzel bir sonuç aldığımız için çok mutluyuz. Oyuna giren futbolcularımızı katkıda bulundukları performans için çok mutluyum. Çünkü baktığınızda böyle kaliteli futbolculara sahip olmak her takımın istediği bir şey. Dışarıda kalan futbolcunun da maça girer girmez etkisini göstermesi lazım. Çünkü fiziksel ve zihinsel olarak daha dinlenmiş oluyor. Girdiklerinde katkıda da bulunca herkes çok mutlu oluyor. İzzet'in oyuna girişi hak ettiği bir giriş oldu. Baktığınızda çok genç futbolcumuz ama herkes çok çalışıyor. Her zaman öğrenmeye hevesli. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum o dakikada onu oyuna alınca" diye konuştu.

Vincenzo Montella: Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik

Vincenzo Montella: Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik

Vincenzo Montella: Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik

Vincenzo Montella: Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik

Vincenzo Montella:
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Spor Haberleri
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Haber: Vincenzo Montella: 'Genel olarak baktığımızda iyi bir performans gösterdik' - Haberler Spor
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