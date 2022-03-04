Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı"

İhlas Haber Ajansı, Erdal Akbuğa - Spor
 - Güncelleme:

- Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik" dedi.

- Vincenzo Montella : "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı"

MALATYA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik" dedi.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olabilmeyi de bilmek lazım" diyerek, "Biz bugün maça baktığımızda istediğimiz şekilde performansımızı yansıtamadık hiçbir şekilde. Zihinsel düşüş var, bu zihinsel düşüşü mağlubiyeti kabul ediyoruz. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Bizim için tekrardan bir başlangıç noktası olması gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Montella, "Değişiklikleri yaptığımızda takıma enerji katmak için yapıyoruz, sıkıntı çektiğimiz anlamına gelmiyor. Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella: Çok yavaş oynadığımız bir maçtı

Vincenzo Montella: Çok yavaş oynadığımız bir maçtı

Vincenzo Montella: Çok yavaş oynadığımız bir maçtı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Spor

Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title