Vincenzo Montella: "Çok önemli bir galibiyet aldık" - Haberler
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Vincenzo Montella: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 3-1 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada istedikleri oyunu iki yarıda da sergilediklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 3-1 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada istedikleri oyunu iki yarıda da sergilediklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi değerlenirdi.

Montella, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır bu sahada galip gelemiyorduk. İlk yarıda ve ikinci yarıda takım istediğimiz gibi oynadık. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu aldık" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)

Vincenzo Montella: Çok önemli bir galibiyet aldık

Vincenzo Montella: Çok önemli bir galibiyet aldık

Vincenzo Montella: Çok önemli bir galibiyet aldık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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