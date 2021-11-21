Vincenzo Montella: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 3-1 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada istedikleri oyunu iki yarıda da sergilediklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi değerlenirdi.

Montella, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır bu sahada galip gelemiyorduk. İlk yarıda ve ikinci yarıda takım istediğimiz gibi oynadık. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu aldık" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)