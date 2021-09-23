Vincenzo Montella: 'Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım' - Haberler Spor
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Vincenzo Montella: "Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

- Vincenzo Montella: "Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım" Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Takım şu anda gelişmekte" "Kafam sadece bir dahaki rakibe yoğunlaşmış şekilde" "Adana Kebabı...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Vincenzo Montella : "Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım"

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella:

"Takım şu anda gelişmekte"

"Kafam sadece bir dahaki rakibe yoğunlaşmış şekilde"

"Adana Kebabı çok sevdim, bu akşam yine yiyeceğiz"

ADANA - Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş maçından sonra yaşanan olayların medyadaki yansımasını takip etmediğini, bir sonraki maça odaklandığını belirterek, "O maç bitti diğer maça hazırlanıyoruz. Şu anda direkt bir dahaki maça konsantreyim. Çok organize ve kompakt bir takıma karşı oynayacağımız için çok iyi bir Adana Demirspor sahaya çıkmalı" dedi.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Adana Demirspor, ligin 7. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

"Hiçbir zaman disiplinimizden vazgeçmedik"

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş maçındaki geri dönüşü beklediğini söyleyerek, "Ben böyle bir geriş dönüş yapmaya inanıyordum gerçekten. İlk maçın aksine 2-0'lık skorda da 3-0'lık skorda da çok diri duruyorduk sahada. Hiçbir zaman disiplinimizden vazgeçmedik. Bu geri dönüşün futbolcularda reaksiyonunu göreceğine inanıyordum. Gördüğümüz için de çok mutluyum" diye konuştu.

"Takım ve oyuncular gelişiyor"

Takımın her geçen gün geliştiğini kaydeden Montella, "Takım şu anda gelişmekte. Oyuncularda şu anda gelişmekte. Zaten biz buraya bunun için geldik, herkesi geliştirip takımı öne çıkartmak istiyoruz. Amacımız bu. Çok fazla da çalışmamız gereken detaylar var. Bunları da yapacağız. Özellikle de ilk maçtan sonra da gelişmelere başladık. Bir süre veremiyorum. Bu gelişmeler devam ettikçe takım iyi gider. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün futbolcuları geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her maçın hikayesi farklı"

Beşiktaş maçındaki oyun hakkında konuşan İtalyan teknik direktör, daha sonra şunları söyledi:

"Aslında baktığınız da maç aynı maç, süreç aynı süreç. İlk yarı da ikinci yarı da aynı oynadık. İlk yarı da pozisyonlarımız da vardı ama bitiremedik, son pası veremedik. İkinci yarı da ilk yarı yapamadıklarımızı yaptık. Her maçın hikayesi farklı. Britt Assombalonga oynadığı süreçte çok iyi performans gösterdi. Mario Balotelli de çok iyi performans gösterdi. Gelecek günlerde de kafamızda bir şeyler oluşacak ve maça çıkacağımız kadroyu belirleyeceğiz. En önemlisi maçta sonradan oyuna giren oyuncularımızda katkı verdi."

"Takip etmedim, okumadım"

Beşiktaş maçından sonra yaşanan olayların basında yansımasını takip etmediğini aktaran Vincenzo Montella, "Açıkçası ben çok takip etmedim, okumadım. Kafam sadece bir dahaki rakibe yoğunlaşmış şekilde. Bunu da futbolcular anlamalı. O maç bitti diğer maça hazırlanıyoruz. Şu anda direkt bir dahaki maça konsantreyim. Çok organize ve kompakt bir takıma karşı oynayacağımız için çok iyi bir Adana Demirspor sahaya çıkmalı. Kolay bir maç olmayacak" dedi.

Gökhan İnler ve Belhanda'nın maça hazır olması için çalışıldığını da vurgulayan Montella, Adana kebabını da çok sevdiğini, bu akşam yine kebap yiyeceğini söyledi.

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella: Beşiktaş maçındaki olayları çok takip etmedim, okumadım

Vincenzo Montella:
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor Haberleri
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