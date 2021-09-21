Vincenzo Montella: 'Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vincenzo Montella:

Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından konuştu.

BEŞİKTAŞ (İHA) - Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından konuştu. Maçta yaşanan olayda Balotelli'nin hatası olduğunu ancak önceki açıklamaların da hatalı olduğunu söyleyen Montella, maç için de, "Sonuna kadar fedakarlıkla getirdik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk yarıda derli toplu kalmaya çalıştıkları bir devre olduğunu söyleyen Montella, "Yediğimiz 2 golde şans bizden yana değildi. Özellikle ikinci gol farklı şekilde geldi. Sergilediğimiz duruş maçın haber cisiydi. Biz oyundan hiç kopmadık. İlk yarıda çok fazla pozisyon da kaçırdık. Son pasa kadar geldik ama son topu iyi kullanamadık. Belki de çok farklı bir skor da olabilirdi ilk yarıda. İkinci yarıya başladığımızda aynı çizgide gidiyorduk. Sonrasında frikikten atılan güzel gol, takımı ateşledi. Sonrasında maça tekrar sarıldık ve son dakikada attığımız gol de, bütün takımın maçın başından sonuna kadar getirdiği fedakarlıkla geldi" ifadelerini kullandı.

"Balotelli hatalı ama önceki açıklamalar da hatalı"

Takımın şu ana kadar kat ettiği yolu beğendiğini söyleyen Montella, "Oyuncular geldiğimizden bu yana öğrenmeye açık. Biz de yol göstermeye çalışıyoruz. İlk haftamız biraz travmayla geçti ama son 10 gündeki gelişmeleri güzel şekilde takip ediyorum" dedi. Son olarak Balotelli'nin gol attıktan sonra yaptığı hareketle ilgili konuşan Montella, "Maç içinde yanıma çağırdığımda sadece oyuna konsantre olmasını söyledim. Çünkü 3-3'ü yakalayabileceğimize inanmıştım. Kendisinin yaptığı hareket tabii ki doğru değil ama öncesinde yapılan bazı açıklamalar var, bunlar da doğru değil. İletişim yollarından aldığı bir mesaj vardı belki de Balotelli'nin. Bu durum böyle bir reaksiyon sergilemesine neden olmuş olabilir belki. Ama iki taraf da doğru değildi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

 Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi

Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Alex Teixeira Domagoj Vida Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vincenzo Montella: 'Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:31:08. #1.11#