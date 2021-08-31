Vincenzo Montella, Adana'da

- Vincenzo Montella, Adana'da Adana Demirspor'un prensipte anlaştığı Vincenzo Montella kente geldi Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Adana'ya geldi.

- Vincenzo Montella, Adana'da

Adana Demirspor'un prensipte anlaştığı Vincenzo Montella kente geldi

ADANA - Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Adana'ya geldi. Montella'yı taraftarlar havalimanında karşıladı.

Teknik Direktör Samet Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile prensipte anlaştı. Montella da bugün saat 16.00'da İstanbul'dan hava yoluyla Adana'ya geldi. Montella'yı, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı ve kendisine kaşkol hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici