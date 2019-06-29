Vincent Lambert davası: Temyizden pasif ötanaziye yeşil ışık

Fransa'nın en yüksek temyiz mahkemesi, ciddi beyin hasarı görmüş hastaların yaşam destek ünitelerinin kapatılabileceğine hükmetti. Geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süredir yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan Vincent Lambert'in eşinin avukatına göre, bu karar Lambert'e "ölme hakkı" tanıyabilir.

Fransa'da Yargıtay'ın Cuma günü verdiği "ölme hakkı" kararı, Vincent Lambert'in tartışmalı davasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle