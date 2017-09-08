Vincent Janssen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Vincent Janssen ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladı.



Fenerbahçe Kulübü, Premier League ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladıklarını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Janssen'nin çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.



(İHA)