Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a Gitmek İçin Yönetimden İzin İstedi

Porto'nun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği Vincent Aboubakar, kulüp yönetimi ile görüşerek Beşiktaş'a gitmek için izin istedi.Kamerunlu forvet, belirlenen fiyatı verecek kulüp çıkmaması halinde kendisinin siyah beyazlılara kiralanması talep etti. Aboubakar'ın Porto yetkililerine yoğun baskı uyguladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPMIŞTI

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu özellikle Avrupa maçlarında attığı kritik gollerle siyah beyazlılara büyük katkı yapmıştı.

Kamerunlu forvet Beşiktaş'ta çıktı 38 maçta 19 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.