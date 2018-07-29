Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a Gitmek İçin Yönetimden İzin İstedi
Portekiz ekibi Porto'nun satış listesine koyduğu Vincent Aboubakar, kendisi için 50 milyon euro ödeyecek bir kulübün çıkmaması halinde Beşiktaş'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.
Porto'nun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği Vincent Aboubakar, kulüp yönetimi ile görüşerek Beşiktaş'a gitmek için izin istedi.Kamerunlu forvet, belirlenen fiyatı verecek kulüp çıkmaması halinde kendisinin siyah beyazlılara kiralanması talep etti. Aboubakar'ın Porto yetkililerine yoğun baskı uyguladığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPMIŞTI
2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu özellikle Avrupa maçlarında attığı kritik gollerle siyah beyazlılara büyük katkı yapmıştı.
Kamerunlu forvet Beşiktaş'ta çıktı 38 maçta 19 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.
Kaynak: Skorer
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