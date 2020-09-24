Son dakika haber | Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi
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Son dakika haber | Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

24.09.2020 01:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:37

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Kamerunlu futbolcu, "Bırakmam Seni" yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı.

Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika haber | Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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