Vincent Aboubakar Antrenmanlara Geri Döndü
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Vincent Aboubakar Antrenmanlara Geri Döndü

06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:16

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'da takımla birlikte antrenmanlara katıldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'da takımla birlikte antrenmanlara katıldı.

Vincent Aboubakar Antrenmanlara Geri Döndü

Kaynak: Dugout

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