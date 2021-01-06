Vincent Aboubakar Antrenmanlara Geri Döndü
06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:16
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'da takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'da takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
Kaynak: Dugout