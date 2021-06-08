Son Dakika | Vincent Aboubakar, Al Nassr'a transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Vincent Aboubakar, Al Nassr'a transfer oldu

Son Dakika | Vincent Aboubakar, Al Nassr'a transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olan ve siyah-beyazlı kulübün, taleplerini kabul etmediği Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olan ve siyah-beyazlı kulübün, taleplerini kabul etmediği Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Süper Lig'de son 10 maçta forma giymeyen ve '30 maç oynarsa sözleşmesi uzar' maddesi devreye girmeyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı yöneticilerle bir süredir görüşme halindeydi. Önümüzdeki sezon takımda kalmak için 2.8 milyon Euro garanti ücret isteyen ve sözleşmesindeki sakatlık maddesinin kaldırılmasını talep eden Aboubakar'a Beşiktaş Yönetimi 1.8 milyon Euro önerince görüşmeler tıkandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Kamerunlu oyuncu, Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibiyle anlaşmaya vardı. Al Nassr Kulübü'nün yaptığı açıklamayla transfer netlik kazanırken, golcü futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar'ın yıllık 6 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu
Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti
Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Selçuk Balcı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Vincent Aboubakar, Al Nassr'a transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 23:43:32. #1.16#

title