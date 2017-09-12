Vinç Üzerinde Elektrik Tamiri Yapan İşçi Korkuttu

Vinç üzerinde elektrik tamiri yapan işçi korkuttu



BAYBURT - Bayburt'ta hiçbir tedbir almadan vincin üzerinde elektrik direğinde onarım yapan işçi yürekleri ağıza getirdi.

Bayburt merkez Kadızade Mahallesinde bir binanın elektrik hatlarında meydana gelen arızayı gidermek üzere vincin üzerinde çalışan işçi adeta canını hiçe sayarak hiç bir güvenlik tedbiri almadan arızayı gidermeye çalıştı. Duru endişeyle izleyen vatandaşlar tedirgin olurken, işçinin aşağıya inmesiyle rahat bir nefes aldılar.