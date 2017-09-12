Vinç Üzerinde Elektrik Direğinde Çalışan İşçi Korkuttu

Bayburt'ta hiçbir tedbir almadan vincin üzerinde elektrik direğinde onarım yapan işçi yürekleri ağza getirdi.



Bayburt merkez Kadızade Mahallesi'nde bir binanın elektrik hatlarında meydana gelen arızayı gidermek için canını hiçe sayarak hiçbir güvenlik tedbiri almadan vince çıkan işçi korkuttu. Durumu endişeyle izleyen vatandaşlar tedirgin olurken, işçinin aşağıya inmesiyle rahat bir nefes aldılar. - BAYBURT