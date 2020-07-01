Vinç üstünde evlilik teklifi Kahramanmaraş'ta bir kişi, kız arkadaşının evinin önüne vinç ile gelerek evlilik teklifinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kız arkadaşının evinin önüne vinç ile gelerek evlilik teklifinde bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan ve kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen 23 yaşındaki İbrahim Sözen, vinç kiralayarak arkasına yazı astı.

Kız arkadaşının ailesini arayarak bilgi veren ve yardım isteyen Sözen, vinç ile kız arkadaşı Merve Kısakesen'in evinin bulunduğu Barbaros Mahallesi'ne geldi.

Vincin üzerine çıkan ve müzik eşliğinde vinci çatı yüksekliğine kadar çıkarttıran Sözen, evin terasında şaşkınlık yaşayan Merve Kısakesen'e yüzük ve gül takdim etti.

Sözen, evlilik teklifine olumlu yanıt alırken, Kısakesen de sürprizden dolayı mutlululuk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA