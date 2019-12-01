Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı
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Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

01.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:21
Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı

'ın ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Batman ile Hasankeyf ilçesini birbirine bağlayacak ve 1001 metreyle 'nin en uzun olma özelliğini taşıyan köprüde meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Kazada, iş makinesi asılı kalırken, operatör şans eseri yaralanmadı. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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