Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti - Haberler
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Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti Artvin'de vinç operatörü dere kenarında bulduğu yaralı baykuşu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

ARTVİN (İHA) - Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti

ARTVİN - Artvin'de vinç operatörü dere kenarında bulduğu yaralı baykuşu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Darıca Köyünde vinç operatörü olarak görev yapan Mustafa Özer, dere kenarında yaralı bir baykuş buldu. İş çıkışı yaralı baykuşu arabasına koyarak ilçeye indiren Özer, tedavisi yapılması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan ve kanadından yaralandığı belirtilen baykuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti

Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti

Vinç operatörü yaralı bulduğu baykuşu Milli Parklar yetkililerine teslim etti

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Son Dakika Haberleri
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