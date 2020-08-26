Vinç köprüye çarptı Samsun'un Çarşamba ilçesinde vinç, köprüye çarptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vinç, köprüye çarptı. Yaşanan kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Köprüsü'nün alt yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 RZ 560 plakalı vinç, köprüye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vincin bomu köprünün altında sıkışırken, kaza sonucu can kaybı veya yaralanan olmadı.

Vinç, ekiplerin müdahalesinin ardından köprü altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA