Vinç kiralayarak 1 milyon TL'lik kablo çaldılar

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunu vinç kiralayarak direklerden kesip çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunu vinç kiralayarak direklerden kesip çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi Ciha Kalesi civarında bulunan ormanlık alanda kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunun direklerden kesilerek çalındığı belirlendi.

Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki kablonun çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı Ü.U. ve E.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin kabloyu kesip almak için vinç kiraladıkları ve vinç kullanarak kabloları direklerden indirdikleri belirlendi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
