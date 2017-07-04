Vinç ile Taşıdıkları 1 Ton Dondurmayı Vatandaşlara Dağıttı
Vinç ile taşıdıkları 1 ton dondurmayı vatandaşlara dağıttıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir işletme, Kahramanmaraş'tan getirttiği 1 ton ağırlığındaki dondurmayı vatandaşlara bedava ikram etti.
Vinç ile taşıdıkları 1 ton dondurmayı vatandaşlara dağıttı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir işletme, Kahramanmaraş'tan getirttiği 1 ton ağırlığındaki dondurmayı vatandaşlara bedava ikram etti.
Vinç ile taşınan dondurma kütlesi ilk önce havaya kaldırılarak vatandaşlara gösterildi. Çevredeki binlerce Çerkezköylü vatandaş o anları cep telefonu kameralarına kaydederken, dev dondurmayı gören çocuklar heyecanlandı.
İşletme sahibi 1 ton ağırlığındaki Maraş dondurmasını hızar ile doğradı. Doğranan dondurma daha sonra binlerce Çerkezköylü'ye ikram edildi. Dondurmayı almak isteyen vatandaşlar kısa süreli izdihama sebep oldu.