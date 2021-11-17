VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler
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VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde vinç ile servis midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu iki aracın sürücüleri yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde vinç ile servis midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu iki aracın sürücüleri yaralandı. Midibüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza saat 16.45 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşı yönlerden gelen İlke Gekoç yönetimindeki 41 UF 293 plakalı vinç ile Bayram Çetin yönetimindeki 41 P 3026 plakalı servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, vinç ve midibüsün olay yerine gelen başka bir vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri sağlandı. Kaza esnasında midibüs içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

VİNÇ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

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