Vinç arıza yaptı, minaredeki iki işçi dakikalarca kurtarılmayı bekledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vinç arıza yaptı, minaredeki iki işçi dakikalarca kurtarılmayı bekledi

- Vinç arıza yaptı, minaredeki iki işçi dakikalarca kurtarılmayı bekledi Zonguldak'ta protokol caminin inşaatı sırasında işçileri taşıyan vinç arızalandı.

10.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:43

- Vinç arıza yaptı, minaredeki iki işçi dakikalarca kurtarılmayı bekledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta protokol caminin inşaatı sırasında işçileri taşıyan vinç arızalandı. Bu sırada minarede çalışan iki işçi, aşağıya başka türlü ulaşım olmayınca dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Vincin yeniden çalıştırılmasının ardından iki işçi, sepetle aşağıya indirildi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde inşaatı süren Selatin Camide yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan inşaata kurulan vinç kısa süreli arıza yaptı. Bu sırada caminin inşaatı süren minaresinin üzerindeki iki işçi bulundukları yerde mahsur kaldı.

Minarenin merdivenlerinin de henüz tamamlanmaması nedeniyle mahsur kalan işçi dakikalarca mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı beklediler. Teknik ekibin çıktığı vincin yeniden çalıştırılması üzerine yerdeki işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sepetin bağlandığı vinç işçilerin bulunduğu minareye yönlendirildi. Minareye indirilen sepete binen işçiler sağ salim aşağıya indirildi. Kurtarma çalışmasının ardından çevredekiler rahat bir nefes aldı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerinde AFAD ekipleri de hazır bulundu.

Vinç arıza yaptı, minaredeki iki işçi dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Kenan Doğulu Coşkun Sabah
Spor Erol Bulut Arda Turan Mehmet Topal Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Vinç arıza yaptı, minaredeki iki işçi dakikalarca kurtarılmayı bekledi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:59:47. #1.15#
title