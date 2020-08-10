Vinç arıza yaptı, metrelerce yüksekte kurtarılmayı beklediler Zonguldak'ta protokol caminin inşaatı sırasında işçileri taşıyan vinç arızalandı.

Zonguldak'ta protokol caminin inşaatı sırasında işçileri taşıyan vinç arızalandı. Bu sırada minarede çalışan iki işçi, aşağıya başka türlü ulaşım olmayınca dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Vincin yeniden çalıştırılmasının ardından iki işçi, sepetle aşağıya indirildi.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde inşaatı süren Selatin Cami'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan inşaata kurulan vinç kısa süreli arıza yaptı. Bu sırada caminin inşaatı süren minaresinin üzerindeki iki işçi bulundukları yerde mahsur kaldı.

Minarenin merdivenlerinin de henüz tamamlanmaması nedeniyle mahsur kalan işçi dakikalarca mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekledi. Teknik ekibin çıktığı vincin yeniden çalıştırılması üzerine yerdeki işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sepetin bağlandığı vinç işçilerin bulunduğu minareye yönlendirildi. Minareye indirilen sepete binen işçiler sağ salim aşağıya indirildi. Kurtarma çalışmasının ardından çevredekiler rahat bir nefes aldı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerinde AFAD ekipleri de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA