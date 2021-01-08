Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler

08.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:38
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işleriyle uğraşan Fehmi Erdoğan (41) villasının bahçesinde 4 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işleriyle uğraşan Fehmi Erdoğan (41) villasının bahçesinde 4 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. Kaçarken Erdoğan'ın park halindeki otomobili ile kamyonetini ateşe veren saldıganlar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da inşaat işleri yapan evli ve 3 çocuk babası Fehmi Erdoğan'ın, Farilya Mahallesi Yasa Kaya Sokak'taki villasına bu sabah saat 05.00 sıralarında 4 kişi geldi.  Şüpheliler, önce villanın elektiriğini kesmek istedi. Ancak bu sırada trafoda patlama meydana geldi. Villaya girmek için bahçe kapısına yönelen saldırganlar, tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Bunun üzerine arka kapıyı kırıp, bahçeye  girdi. Sese uyanıp, bahçeye çıkan Erdoğan'a saldırıp, darbeden şüpheliler, pompalı tüfeği ateşledi. Vurulan Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, 

saldırganlar villanın otoparkındaki otomobil ile kamyoneti ateşe verip, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Erdoğan'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Erdoğan'ın yakılan 2 aracı ise kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayın ardından kaçan ve inşaat işleri ile uğraştıkları belirlenen 4 şüpheliyi, evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler
Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Villasında pompalı tüfekle yaralayıp, otomobil ve kamyonetini ateşe verdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:42:15. #1.15#
title