Villarreal'li Oyuncuların Avrupa Ligi Zaferi Sevinci
2020-21 sezonunun nefes kesen Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United'ı penaltı atışlarının sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Villarreal'li oyuncuların maçın ardından yaşadıkları kupa sevincine birlikte göz atalım.
2020-21 sezonunun nefes kesen Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United'ı penaltı atışlarının sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Villarreal'li oyuncuların maçın ardından yaşadıkları kupa sevincine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout