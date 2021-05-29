Villarreal'li Oyuncuların Avrupa Ligi Zaferi Sevinci
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Villarreal'li Oyuncuların Avrupa Ligi Zaferi Sevinci

Dugout - Haberler | Spor

2020-21 sezonunun nefes kesen Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United'ı penaltı atışlarının sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Villarreal'li oyuncuların maçın ardından yaşadıkları kupa sevincine birlikte göz atalım.

2020-21 sezonunun nefes kesen Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United'ı penaltı atışlarının sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Villarreal'li oyuncuların maçın ardından yaşadıkları kupa sevincine birlikte göz atalım.

Villarreal'li Oyuncuların Avrupa Ligi Zaferi Sevinci

Kaynak: Dugout

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