Villarreal - Karabağ Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Villarreal - Karabağ Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Villarreal - Karabağ maçıdır. Peki Villarreal - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

VİLLAREAL - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Karabağ maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

VİLLAREAL - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Villarreal - Karabağ maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

VİLLAREAL - KARABAĞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, El Madrigal Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.