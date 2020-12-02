Villarreal kafilesi Sivas'a geldi
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Villarreal kafilesi Sivas'a geldi

02.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:19

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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Villarreal takımı, saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Villarreal, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Villarreal kafilesi Sivas'a geldi
Villarreal kafilesi Sivas'a geldi
Villarreal kafilesi Sivas'a geldi
Villarreal kafilesi Sivas'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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