Villarreal'in yen teknik patronu Unai Emery
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Villarreal'in yen teknik patronu Unai Emery

La Liga ekibi Villarreal, son olarak Arsenal'i çalıştıran İspanyol teknik adam Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Villarreal'in yen teknik patronu Unai Emery
23.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:56

La Liga ekibi Villarreal, son olarak Arsenal'i çalıştıran İspanyol teknik adam Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol takımlarından Villarreal'in yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Unai Emery ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Emery ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ayrıca Lorca Deportiva CF, Almeira, Valencia, Spartak Moskova ve Paris Saint Germain'de de görev aldı.

İspanyol teknik adam Sevilla ile üst üste 3 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırken, PSG ile 1 kez Ligue 1, 2 kez de Fransa Kupası'nı aldı.

Villarreal, La Liga'yı bu sezon 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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