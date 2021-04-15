Villarreal - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Villarreal - Dinamo Zagreb Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç TR saatiyle kaçta başlıyor?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Villarreal - Dinamo Zagreb maçıdır. Peki Villarreal - Dinamo Zagrebmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

VİLLARREAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Dinamo Zagrebmaçı 15 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

VİLLARREAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Villarreal - Dinamo Zagrebmaçını Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.

VİLLARREAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ceramica Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.