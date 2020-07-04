Villarreal Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona şifresiz mi?
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Villarreal Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona şifresiz mi?

Sporseverlerin merakla beklediği maçlardan biri Villarreal Barcelona maçına kısa bir süre kaldı. Lig yarışında önemli müsabakalardan biri olan Villarreal Barcelona hakkında Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona şifresiz mi? Villarreal Barcelona maçı ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Villarreal Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona şifresiz mi?
04.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:18

Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Villarreal Barcelona maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Villarreal Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona şifresiz mi?

VİLLARREAL BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Villarreal Barcelona maçı:

5 Temmuz Pazar 23.00'te oynanacak.

VİLLARREAL BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal Barcelona maçı BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

VİLLARREAL BARCELONA ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal Barcelona maçı ücretli platform olan BEINSPORTS 'tan yayınlanacak.

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